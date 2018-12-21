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Секс-марафон закончился страшной смертью

13:25
  • пятница
  • 21 декабря 2018

Мужчина выдержал 6 кругов, после чего умер

В Нигерии мужчина средних лет скончался во время секс-марафона, не желая проиграть спор со своей знакомой. Пара заключила пари о том, кто окажется более выносливым в сексе.

Победитель должен был получить 50 тысяч нигерийских найр, то есть около 10 тысяч рублей, пишет Guardian. Для проведения марафона спутники сняли номер в отеле.

Нигериец не хотел сдаваться и дошел до седьмого круга. Но на этом этапе его силы закончились, и он умер прямо над партнершей.

Женщина испугалась и обратилась в полицию. Тело умершего отправили в больницу для вскрытия.

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