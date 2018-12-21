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Cобянин рассказал о создании линии наземного метро "Одинцово-Лобня"

15:16
  • пятница
  • 21 декабря 2018

В пятницу на площади Киевского вокзала открылся павильон МЦД

В пятницу с Белорусского вокзала до подмосковного Одинцова пошли первые скоростные поезда. Так началась подготовка к запуску грандиозного  транспортного проекта столичного региона  - Московских центральных диаметров. Уже до конца следующего года  через  столицу пройдут сразу два диаметра "Одинцово – Лобня" и "Нахабино – Подольск".

На площади Киевского вокзала в прямом смысле слова появилась новая достопримечательность. Демонстрационный павильон МЦД, павильон Московских центральных диаметров. Здесь любой желающий может узнать о планах интеграции столичного метро с пригородными электричками.

​Первая линия МЦД-1 свяжет Одинцово и Лобню. Ее запуск запланирован на конец 2019 - начало 2020-го года. На протяжении 52 километров будет организовано 12 пересадочных узлов - на метро, МЦК и другие линии МЦД. Важное преимущество - экономия времени в пути. После запуска МЦД-1 время в пути сократится на 50 минут. Изучить все новые направления и пересадки можно с помощью интерактивных панелей.

"Тут расчет на общественный транспорт идет. С пересадками, с одного вида на другой. С переходами. И, конечно, немаловажная история - это цена маршрута, потому что, если вы сейчас будете пересаживаться, то вы три раза заплатите за эти пересадки. И это будет вообще космическая цена. А так - вы будете ехать по одному тарифу с одной оплатой", - заявил Собянин.

​На линии МЦД-1 будут курсировать комфортабельные поезда "Иволга". Образец вагона - здесь же, в демонстрационном павильоне. С возможностью попасть в кабину машиниста. И посмотреть на дорогу с помощью VR-технологии.

​​А еще в павильоне – фотокабинка. Буквально за один клик - портрет на память, который можно сразу превратить в открытку. И здесь же бесплатно отправить в любую точку мира. Но кроме развлечений - здесь и много серьезной информации о столичной инфраструктуре. Ведь за последние годы в Москве обновились не только пассажирские составы, но и появились новые маршруты.

​Одним из первых пассажиров нового скоростного маршрута в пятницу стал мэр Москвы. На этом направлении запустили дополнительные поезда, что сократило интервал движения поездов в час пик до 5,5 минут. А время в пути от Одинцово до Москвы тоже уменьшилось. И теперь составляет 21 минуту.

​Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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