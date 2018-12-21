Совет Федерации одобрил декриминализацию репостов

Совфед одобрил закон о частичной декриминализации 282-й статьи УК

В пятницу Совет Федерации проводит заключительное заседание осенней сессии. Повестка дня насыщенная.

Сенаторы по традиции подводят итоги парламентского сезона и уходящего года, при этом продолжают рассматривать законопроекты. В повестке - более 100 документов. Члены Совфеда проголосовали за принятие пакета законов о частичной декриминализации 282-ой статьи Уголовного кодекса об экстремизме.

В частности, документ касается "репостов" в интернете. Также одобрен закон об отмене национального роуминга. С первого июня 2019-го года операторы мобильной связи обязаны устанавливать единые тарифы на звонки на всей территории России.