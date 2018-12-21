ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Совет Федерации одобрил декриминализацию репостов

15:03
  • пятница
  • 21 декабря 2018

Совфед одобрил закон о частичной декриминализации 282-й статьи УК

В пятницу Совет Федерации проводит заключительное заседание осенней сессии. Повестка дня насыщенная.

Сенаторы по традиции подводят итоги парламентского сезона и уходящего года, при этом продолжают рассматривать законопроекты. В повестке - более 100 документов. Члены Совфеда проголосовали за принятие пакета законов о частичной декриминализации 282-ой статьи Уголовного кодекса об экстремизме.

В частности, документ касается "репостов" в интернете. Также одобрен закон об отмене национального роуминга. С первого июня 2019-го года операторы мобильной связи обязаны устанавливать единые тарифы на звонки на всей территории России.

Главное сегодня
Заседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ
Совет Федерации России
Совет Федерации России
Заседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.