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Пьяный украинский полицейский набросился на 12-летнюю девочку

14:34
  • пятница
  • 21 декабря 2018

Разбойник отобрал у жертвы телефон

В Киеве двое мужчин напали на 12-летнюю девочку, одним из которых оказался полицейский. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Происшествие случилось вчера, 20 декабря, около 18 часов, в одном из столичных скверов. Полицейский отобрал у девочки мобильный телефон", – говорится на сайте Государственного бюро расследований Украины.

Сейчас бюро занимается расследованием инцидента. Полицейского подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса Украины о разбое. Ему грозит лишение свободы от 3 до 7 лет.

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