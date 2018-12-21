Скончалась актриса Алла Соколова

Она тяжело болела последние годы

В Санкт-Петербурге в возрасте 74 лет скончалась Алла Соколова – актриса, которая также была автором пьесы "Фантазии Фарятьева". Об этом рассказал художественный руководитель Театра имени Веры Комиссаржевской Виктор Новиков.

По его словам, актриса тяжело болела последние годы, передает ТАСС. Алла Соколова родилась 2 февраля 1944 года во Владимирской области. Когда она переехала в Ленинград, то поступила на работу в Театр имени Ленинского комсомола. Сейчас он носит название театр-фестиваль "Балтийский дом".

Алла Соколова является автором пьес "Кто этот Диззи Гиллеспи?", "Дом наполовину мой", "Эльдорадо", "Люди, звери и бананы", "Раньше", "Бес счастья" и другие. Самой популярной у нее стала третья по счету пьеса "Фантазии Фарятьева", которая была поставлена сразу в Большом драматическом театре, когда дебютировал в качестве режиссера Сергей Юрский.

Также ее ставили в "Современнике", Центральном театре советской армии, Рижском театре русской драмы и Ереванском государственном русском драматическом театре имени Станиславского. Кроме того, пьесу в 1979 году экранизировал Илья Авербах. Главные роли в ней сыграли Андрей Миронов и Марина Неелова. А еще Соколова в 1980 году написала сценарий к фильму "Мой папа - идеалист". Его снял режиссер Владимир Бортко.

Анна Соколова запомнилась и в качестве актрисы. В 1990 году она сыграла главную роль в фильме Светланы Проскуриной "Случайный вальс", получив приз "Черная пантера" за лучшую женскую роль на международном кинофестивале в Марселе.