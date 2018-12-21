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Путин призвал Медведева лично контролировать нацпроекты

14:30
  • пятница
  • 21 декабря 2018

Президент России обсудил с российским премьер-министром реализацию нацпроектов

Лично контролировать реализацию национальных проектов потребовал от правительства Владимир Путин. В пятницу в Кремле он провёл рабочую встречу с Дмитрием Медведевым, передает "ТВ Центр".

Председатель кабинета министров доложил главе государства о том, что подготовлены паспорта всех 12 нацпроектов. В ближайшие три года на их финансирование потратят 5,7 триллионов рублей. И это только из федерального бюджета.

Все программы разработаны с учётом региональной специфики и совместно с руководством субъектов. Большое внимание уделяется мониторингу за ходом исполнения нацпроектов. Всего будут контролироваться более полутора тысяч показателей.

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Владимир Путин и Дмитрий Медведев
Владимир Путин и Дмитрий Медведев
Владимир Путин и Дмитрий Медведев
Владимир Путин и Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
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