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Врачи в шоке: москвичам грозит сильная мигрень

12:41
  • суббота
  • 22 декабря 2018

На выходных в воздухе снизится содержание кислорода

Врачи предупреждают москвичей об обострении мигрени, заболеваний легких и сердца. Причина недомоганий – понижение атмосферного давления.

"В первую очередь, понижение атмосферного давления влияет на пациентов с хроническими заболеваниями, обычно на него реагируют люди с сердечной патологией – у них это может проявляться слабостью, болями в сердце, одышкой, нарушениями ритма сердца. Поскольку снижается давление кислорода в атмосферном воздухе, это провоцирует обострение бронхолегочных заболеваний", – приводит слова врача Виктории Агальцовой Агентство "Москва".

Кроме того, Агальцова предупредила, что у многих москвичей могут появиться отеки и онемение конечностей, головокружения, а также дискомфорт со стороны желудочно-кишечного тракта. Людям с хроническими заболеваниями сердца и легких порекомендовали оставаться дома.

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