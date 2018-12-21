Когда сгорит Земля: ученые показали страшное будущее

В скором времени Солнце разгорится так, что выжжет поверхность ближайших к ней планет

Роскосмос показал незавидное будущее нашей планеты. В ролике с пугающим названием "Когда сгорит Земля", опубликованном на YouTube-канале агентства, рассказывается, что через миллиарды лет Солнце, выработав большую часть запасов водорода, разгорится с новой силой. Яркость звезды вырастет в тысячи раз и она выжжет поверхность ближайших к ней планет, в том числе Земли.

Ученые объясняют, что на спокойную жизнь у нас есть еще, как минимум, миллиард лет. Затем на Земле начнется парниковый эффект.

В целом наша галактика проживет еще достаточно долго. Однако, когда она "съест" запасы топлива, жизнь в ней "будет невеселой", передает ТВЦ.ru.

"Вокруг будут одни белые карлики, нейтронные звезды, черные дыры. Не хотел бы я жить рядом с черной дырой", - говорит академик РАН Рашид Сюняев.