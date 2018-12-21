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Новый клип Шнурова вызвал оторопь

15:58
  • пятница
  • 21 декабря 2018

Фанаты группы "Ленинград" просят ее не позориться

Группа "Ленинград" выпустила новый клип на песню "Золото". Он появился в YouTube 20 декабря, а в пятницу к 16:00 по московскому времени набрал почти миллион просмотров.

Песня рассказывает о том, что женщины любят деньги и хотят заполучить богатых мужчин любой ценой. По ходу клипа они превращаются в подобие вампиров, пожирающих драгоценности. Также они периодически расправляются с новыми жертвами мужского пола, среди которых оказался и лидер группы Сергей Шнуров. Основное действие клипа происходит в тюрьме.

Однако пользователи, на этот раз, крайне негативно оценили новое видео от Шнурова и компании. Им понравились спецэффекты клипа, одним из продюсеров которого стал режиссер Илья Найшуллер, известный по фильму "Хардкор". Но в остальном в комментариях критикуют увиденное.

В частности, они отметили, что творение "Ленинграда" хуже, чем песни Филиппа Киркорова и Николая Баскова. Также они подвергли критике саму песню и попросили группу так не позориться. Пользователи считают, что клип можно смотреть не включая звук, а еще пишут, что песня напоминает "звуки мракобесия".

Срежиссировал клип Ладо Кватания. Ранее он снял видео к песне "387" Дельфина. В настоящий момент новым клипом "Ленинграда" довольны 28 тысяч пользователей. Однако "дизлайк" ему поставили 29 тысяч.

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