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В Новой Москве запустили 13 новых автобусных маршрутов

15:46
  • пятница
  • 21 декабря 2018

Около остановок проживают порядка 70 тысяч москвичей

С пятницы сразу 13 новых автобусных маршрутов запущены в Новой Москве. Об этом на своей странице во "ВКонтакте" рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Маршруты построены таким образом, чтобы связать жилые дома со школами, вузами, детскими садами, поликлиниками, а также МФЦ, торговыми и развлекательными центрами.

В пешей доступности от остановок проживают больше 70 тысяч человек. Пассажиров будут возить частные перевозчики по госконтрактам. Это значит, что в автобусах будут действовать все льготы, городские тарифы и карты "Тройка".

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