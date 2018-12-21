Рада просит Порошенко объявить войну России

Президента Украины также просят прекратить транспортное сообщение с Россией

В Верховную Раду внесен проект обращения к президенту Украины Петру Порошенко об объявлении войны, разрыве дипломатических отношений и прекращении транспортного сообщения с Россией.

Подобные обращения неоднократно выносились на рассмотрение украинского парламента, однако после обсуждения их отклоняли. Киев пока не решается на этот шаг, так как в России находятся около 3,5 миллиона граждан Украины, напоминает ТАСС.

Инициатива об объявлении войны поступила от депутата Виталия Куприя. Ранее парламентарий раскрыл "кровавый план" украинского лидера.

В декабре Порошенко разорвал дружбу с Россией. Действие соответствующего договора будет прекращено 1 апреля 2019 года.