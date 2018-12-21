Загитова рассказала о странных ощущениях на чемпионате России

Фигуристка призналась, что не чувствовала тело на соревнованиях

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о своих впечатлениях от чемпионата России, который проходит в Саранске.

Загитова откатала короткую программу на 80.62 балла, по промежуточным итогам спортсменка идет на первом месте.

"Мне есть куда стремиться. Я не нервничала, просто чуть-чуть не чувствовала тело. Как будто руки с одной стороны, ноги — с другой. Странные ощущения", - цитирует фигуристку RT.

Спортсменка призналась, что не разговаривала с фигуристкой Евгенией Медведевой, бывшей ученией ее тренера Этери Тутберидзе.

C 20 по 23 декабря в Саранске проходит чемпионат России по фигурному катанию.