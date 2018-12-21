Со 2 января подорожает проезд в Москве

Стоимость билетов изменится из-за инфляции, роста цена на топливо, электроэнергию и запчасти

Проезд в московском транспорте подорожает на 5,1 процент со 2 января 2019 года. Это связано с инфлияцией, ростом цен на топливо, электроэнергию, запчасти и с развитием маршрутной сети города. Неизменной останется цена на билеты "Единый" на 1 и 2 поездки – 55 и 110 рублей соответственно.

Со 2 января разовая поездка по карте "Тройка" станет дороже на два рубля и составит 38 рублей. Проезд по тарифу "90 минут" будет стоить 59 рублей вместо 56. Билет "Единый" на 60 поездок подорожает с 1 765 рублей до 1 900 рублей, а срок его действия сократится до 45 дней, пишет ТАСС.

Изменится стоимость и безлимитных билетов. "Единый" на 30 суток будет стоить 2 170 рублей вместо 1 075, на 90 суток – 5 430 рублей вместо 5 190.

Стоимость льготного месячного проездного для школьников, студентов, аспирантов вырастет с 380 до 395 рублей для подземного транспорта и с 250 до 260 рублей для наземного транспорта.

Со 2 января 2019 года будут отменены непопулярные у граждан билеты – "Единый" на 20, 40 поездок и семь суток. ТАТ на 60 поездок будет заменен безлимитным ТАТ на 30 дней.