ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кокорину и Мамаеву ужесточили обвинение

16:31
  • пятница
  • 21 декабря 2018

Эксперты установили, что здоровью потерпевших был причинен легкий вред

Следствие ужесточило обвинение фигурантам дела Александра Кокорина и Павла Мамаева, в том числе самим футболистам. Оно переквалифицировано со статьи "Побои" на статью "Умышленное причинение легкого вреда здоровья, совершенное из хулиганских побуждений".

Об ужесточении обвинения сообщил адвокат Кокорина Вячеслав Барик. По его словам, решение было принято по результатам судебно-медицинских экспертиз. Установлено, что здоровью чиновника Минпромторга Дениса Пака и водителя Виталия Соловчука был причинен легкий вред.

По новой статье обвинения всем участникам драки также грозит до 2 лет тюрьмы.

Барик отметил, что обвинение по статье "Хулиганство" осталось без изменений, пишет агентство "Москва".

В октябре Александр Кокорин вместе с братом Кириллом и футболистом Павлом Мамаевым, а также детским тренером Александром Протасовицким стали участниками двух драк в центре Москвы. Пострадавшим оказался водитель ведущей одного из федеральных телеканалов. Затем они напали в кафе на начальника департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ Сергея Гайсина. Футболисты были задержаны и помещены под стражу. Ранее суд продлил их арест до 8 февраля.

Главное сегодня
Александр Кокорин и Павел Мамаев
Александр Кокорин и Павел Мамаев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.