Кокорину и Мамаеву ужесточили обвинение

Эксперты установили, что здоровью потерпевших был причинен легкий вред

Следствие ужесточило обвинение фигурантам дела Александра Кокорина и Павла Мамаева, в том числе самим футболистам. Оно переквалифицировано со статьи "Побои" на статью "Умышленное причинение легкого вреда здоровья, совершенное из хулиганских побуждений".

Об ужесточении обвинения сообщил адвокат Кокорина Вячеслав Барик. По его словам, решение было принято по результатам судебно-медицинских экспертиз. Установлено, что здоровью чиновника Минпромторга Дениса Пака и водителя Виталия Соловчука был причинен легкий вред.

По новой статье обвинения всем участникам драки также грозит до 2 лет тюрьмы.

Барик отметил, что обвинение по статье "Хулиганство" осталось без изменений, пишет агентство "Москва".

В октябре Александр Кокорин вместе с братом Кириллом и футболистом Павлом Мамаевым, а также детским тренером Александром Протасовицким стали участниками двух драк в центре Москвы. Пострадавшим оказался водитель ведущей одного из федеральных телеканалов. Затем они напали в кафе на начальника департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ Сергея Гайсина. Футболисты были задержаны и помещены под стражу. Ранее суд продлил их арест до 8 февраля.