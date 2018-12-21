Загитова на коне: Медведева опозорилась в России

Фигуристка упала на ЧР, заняв 14-е место

Российская фигуристка Евгения Медведева получила 62,64 балла за прокат короткой программы на чемпионате России в Саранске. Спортсменка заняла 14-е место.

Медведева с ошибками выполнила первый каскад, а на втором прыжке упала. После объявления результатов тренер фигуристки Брайан Орсер не скрывал своих эмоций, закрыв лицо руками, передает ТВЦ.ru.

сорвала каскад, упала, 62 балла, 14-е место



Лицо Орсера... pic.twitter.com/yfOyXhOoEy — rino (@RinatSalihov) December 21, 2018

Лидером после короткой программы стала Алина Загитова с результатом 80,62 балла. Вторую строчку занимает Александра Трусова, набравшая 74,96 балла. Тройку замыкает Алена Косторная - 74,40 балла. Произвольную программу одиночницы представят в субботу.