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Загитова на коне: Медведева опозорилась в России

16:47
  • пятница
  • 21 декабря 2018

Фигуристка упала на ЧР, заняв 14-е место

Российская фигуристка Евгения Медведева получила 62,64 балла за прокат короткой программы на чемпионате России в Саранске. Спортсменка заняла 14-е место.

Медведева с ошибками выполнила первый каскад, а на втором прыжке упала. После объявления результатов тренер фигуристки Брайан Орсер не скрывал своих эмоций, закрыв лицо руками, передает ТВЦ.ru.

Лидером после короткой программы стала Алина Загитова с результатом 80,62 балла. Вторую строчку занимает Александра Трусова, набравшая 74,96 балла. Тройку замыкает Алена Косторная - 74,40 балла. Произвольную программу одиночницы представят в субботу.

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