Неизвестный открыл стрельбу в центре Вены

Преступник скрылся с места происшествия, его разыскивают по всему городу

Один человек погиб и один серьезно пострадал в результате стрельбы в центре австрийской столицы. Инцидент произошел возле ресторана "Фиглмюллер".

Злоумышленник скрылся с места преступления. Правоохранительные органы разыскивают его по всему городу, ряд улиц перекрыты. Над Веной летает полицейский вертолет.

За развитием событий следит российское посольство в Вене. Инцидент может иметь криминальный след, передает РИА Новости.