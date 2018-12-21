Неизвестный открыл стрельбу в центре Вены

Преступник скрылся с места происшествия, его разыскивают по всему городу
Один человек погиб и один серьезно пострадал в результате стрельбы в центре австрийской столицы. Инцидент произошел возле ресторана "Фиглмюллер".
Eilmeldung. Aufpassen: Im 1. Bezirk in #wien am #stephansplatz sollen angeblich Schüsse gefallen sein. #Österreich pic.twitter.com/QOdvxmrS03— Helen Ngozi (@HellyN098) 21 декабря 2018 г.
Злоумышленник скрылся с места преступления. Правоохранительные органы разыскивают его по всему городу, ряд улиц перекрыты. Над Веной летает полицейский вертолет.
За развитием событий следит российское посольство в Вене. Инцидент может иметь криминальный след, передает РИА Новости.