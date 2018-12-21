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Неизвестный открыл стрельбу в центре Вены

17:00
  • пятница
  • 21 декабря 2018

Преступник скрылся с места происшествия, его разыскивают по всему городу

Один человек погиб и один серьезно пострадал в результате стрельбы в центре австрийской столицы. Инцидент произошел возле ресторана "Фиглмюллер".

Злоумышленник скрылся с места преступления. Правоохранительные органы разыскивают его по всему городу, ряд улиц перекрыты. Над Веной летает полицейский вертолет.  

За развитием событий следит российское посольство в Вене. Инцидент может иметь криминальный след, передает РИА Новости.

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