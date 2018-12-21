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Россиянам посоветовали отказаться от майонеза

17:39
  • пятница
  • 21 декабря 2018

Жирный соус предлагают заменить на сметану или йогурт

Врач-диетолог Марина Копытько посоветовала россиянам ограничить употребление майонеза и алкоголя в новогоднюю ночь. Взамен она предложила несколько альтернатив.

"Замените или уменьшите майонез в салатах и других блюдах. В качестве альтернативы можно использовать нежирную сметану, йогурт, лимонный сок. Не увлекайтесь алкоголем. Не забывайте о чувстве меры. Отдавайте предпочтение сухому вину. И лучше чередовать бокал вина с двумя бокалами воды ", - передает слова диетолога сайт Роскачества.

Кроме того, Копытько советует не пропускать обед и ужин накануне Нового года, чтобы за новогодний стол сесть без острого чувства голода. При этом вероятность переедания снизится.

Поужинать лучше заранее, вечером, а к полуночи выложить на стол только десерты и напитки.

"Можно плотно поужинать в 8 часов вечера, а к 12 часам накрыть десертный стол с напитками. Либо плотно поесть за праздничным столом, а десерт перенести на утро следующего дня", - добавила Марина Копытько.

Ранее сообщалось о том, что россиянам запретили есть сладкое в новогоднюю ночь.

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