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МИД: погибшего в украинской тюрьме россиянина могли убить

17:11
  • пятница
  • 21 декабря 2018

Вскрытие показало перелом четырех ребер и закрытую черепно-мозговую травму

Министерство иностранных дел России предполагает, что причиной смерти российского добровольца Валерия Иванова во Львовской тюрьме могло стать умышленное убийство.

Вскрытие показало наличие многочисленных внутренних повреждений – переломы четырех ребер и закрытую черепно-мозговую травму, говорится в комментарии ведомства.

Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что смерть россиянина наступила в результате несчастного случая. Заключенный хотел поменять лампочку, но не удержался на складной лестнице и упал, ударившись головой об урну, рассказала правозащитница.

В самопровозглашенной ЛНР заявили, что Валерий Иванов умер от побоев. Его избили охранники, а после бросили в карцер, где он и скончался.

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