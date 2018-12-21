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Браудер заочно арестован в России

17:30
  • пятница
  • 21 декабря 2018

Финансиста обвиняют в организации преступного сообщества

Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер, обвиняемый в организации преступного сообщества, заочно арестован в России. Решение о мере пресечения в отношении финансиста Тверской суд принял по ходатайству следствия.

Браудера обвиняют в тяжких экономических преступлениях: в уходе от уплаты налогов, хищении бюджетных средств, отмывании денег. Финансист, согласно материалам суда, создал и возглавил преступное сообщество.

Адвокат британского бизнесмена Александр Антипов заявил "Интерфаксу", что заочный арест Браудера будет обжалован, так как его подзащитный не был уведомлен ни о заочном предъявлении ему нового обвинения, ни о прошедшем заседании.

Генпрокуратура также подозревает, что Браудер мог быть причастен к убийству аудитора Сергея Магнитского. Британец больше других был заинтересован в его смерти, чтобы скрыть следы совершенных в России преступлений, уверены в ведомстве.

Российские правоохранительные органы несколько лет безуспешно добиваются задержания и выдачи Браудера.

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