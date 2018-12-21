Появилось видео с места расстрела людей в Вене

Полиция считает, что случившееся связано с криминалом

В интернете появилось видео с места стрельбы в центре Вены. Съемку очевидцев публикует ТВЦ.ru.

Стрельба в австрийской столице произошла в пятницу вечером. По данным свидетелей, неизвестный совершил от 5 до 10 выстрелов. В результате нападения один человек погиб, еще один получил тяжелые ранения.

Преступник с места происшествия скрылся. Сейчас его ищет полиция. Над городом барражирует вертолет, часть улиц перекрыты. При этом власти утверждают, что угрозы для жителей Вены нет.

Несмотря на усиление, полиция полагает, что случившееся связано с криминалом, а не с терроризмом. Как передает телеканал Oe24, на это указывает характер ранений жертв нападения.