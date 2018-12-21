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Собянин рассказал о создании наземного метро в Москве

17:34
  • пятница
  • 21 декабря 2018

Число пассажиров электричек выросло на 140%

Сергей Собянин рассказал о трансформации железных дорог в наземное метро столицы. Об этом мэр Москвы написал на своем персональном сайте.

Он рассказал, что в пятницу вместе с коллегами из правительства, РЖД и Московской области открыл движение скорых электричек на Смоленском направлении Московской железной дороги.

"Следующий шаг - запуск наземного метро МЦД-1 "Одинцово - Лобня", которое пройдет через западные и северные районы Москвы. По нашим планам, это произойдет в конце 2019 года или в 2020 году", - написал мэр.

Собянин рассказал, что к концу этого года число пассажиров электричек выросло на 140% - с 1 млн до 2,4 млн человек в рабочие дни. Для повышения удобства пассажиров были убраны ларьки с привокзальных площадей, реконструированы все девять московских вокзалов, отремонтировано более 100 платформ.

Следующим шагом он назвал введение новых абонементов: "Большая Москва", "Мегаполис+" и "Город рядом". Число поездок не ограничено, можно входить и выходить на любой станции.

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