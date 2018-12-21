Находившиеся на борту Ан-26 россияне погибли

Грузовой самолет рухнул в Демократической республике Конго

При крушении грузового самолета Ан-26 в Демократической республике Конго никто из 23 находившихся на борту человек не выжил. Погибли в том числе три пилота-россиянина.

Их тела находятся в морге, после они будут доставлены в Россию, об этом ТАСС сообщил посол России в республике. По данным "Интерфакса", причиной ЧП могло стать плохое техническое состояние самолета. Он находился под юрисдикцией Конго.

Ранее сообщалось о падении грузового самолета Ан-26 в 35 километрах от Киншасы. Он должен был доставить избирательные материалы в город Чикапу. На месте инцидента работают спасатели.