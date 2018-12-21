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Студент-расист травил своего соседа таллием

17:56
  • пятница
  • 21 декабря 2018

Опасное вещество он добавлял в еду и напитки

Студент из Китая Юкай Янг на протяжении нескольких месяцев подсыпал таллий в пищу своего соседа по комнате. Молодой человек учился на химическом факультете в Лихайском университете США.

Правоохранительные органы арестовали Юкая по подозрению в покушении на убийство. Кроме того, он обвиняется в расизме, так как оставлял соответствующие граффити в комнате, где жил вместе со темнокожим соседом, сообщает BBC.

Потерпевший Джуван Роял несколько раз обращался за медицинской помощью весной 2018 года с жалобами на обмороки, дрожь и тошноту. Он до сих пор страдает от недомогания.

Янг не отрицает факта покупки ядовитых веществ. Однако заявляет, что приобрел, чтобы нанести вред себе в случае, если провалит экзамены.

Таллий – бесцветное и безвкусное вещество, смертельно опасное для человека. Сейчас он применяется в производстве электротехники.

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