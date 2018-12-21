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Россия выдворила шведского дипломата из страны

18:03
  • пятница
  • 21 декабря 2018

Причина - отказ удовлетворить российские заявки на дипломатические визы

Россия выслала из страны шведского дипломата. Эту информацию подтвердили в министерстве иностранных дел Швеции.

Внешнеполитическое ведомство отказало в удовлетворении российских заявок на дипломатические визы, на что Москва ответила выдворением работника посольства. Стокгольм выразил сожаление в связи с этим решением, пишет РИА Новости. 

Ранее шведские СМИ сообщили, что речь идет о дипломате Калле Книйвиле, он занимал должность атташе по делам культуры. А отказ в выдаче визы связан с тем, что лица, которые запрашивали ее, связаны с российской разведкой. 

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