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Какой стыд: эмоциональная реакция тренера Орсера на провал Медведевой

18:17
  • пятница
  • 21 декабря 2018

Канадский специалист не сдержал эмоций после неудачного выхода на лед своей подопечной

Канадский тренер Брайан Орсер эмоционально отреагировал на неудачный прокат короткой программы Евгении Медведевой. Российская фигуристка упала на льду в пятницу во время чемпионата России.
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Канадский специалист закрыл лицо руками после того, как увидел, что фигуристка не смогла выполнить новую программу. За трансляцией наблюдал ТВЦ.ru.

Сначала россиянка сорвала каскад, не сумев выполнить один из элементов, а потом упала во время прыжка. За свой прокат Медведева ранее получила 64,24 балла и стала лишь 14-й.

Более подробно провал Медведевой прокомментировала заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова. "Женя просто взрослеет у нас на глазах, преодолевает очень сложный период в жизни", - заявила она (цитата по RT), предположив, что неуверенность у спортсменки появилась после приезда из Канады.

Промежуточная победа (без учета произвольной программы) в женском одиночном катании на ЧР, который проходит в Саранске, досталась Алине Загитовой.

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