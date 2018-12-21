Насильнику 10-летней девочки вынесли суровый приговор

Он надругался над дочерью своей сожительницы

29-летнего жителя Подмосковья приговорили к 14 годам колонии строгого режима за совершение действий сексуального характера по отношению к падчерице. Преступление произошло в городе Подольск Московской области.

"Он признан виновным в совершении преступления против половой неприкосновенности 10-летней дочери своей сожительницы. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", – цитирует сообщение пресс-службы ГСУ СК по Московской области Агентство "Москва".

Следствие установило, что мужчина неоднократно приставал к девочке в период с августа по октябрь 2017 года. Сам преступник свою вину не признал.

Ранее сообщалось об изнасиловании анестезиологом трех подростков в Петербурге. В момент совершения преступления они находились под наркозом.