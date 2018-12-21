"Прорыв Путина": сколько направят на нацпроекты

Паспорта всех 12 проектов уже готовы

В Кремле в пятницу говорили о реализации майского указа президента. А точнее - о национальных проектах. С докладом к Владимиру Путину пришел Дмитрий Медведев. Премьер рассказал, что паспорта всех 12 нацпроектов уже есть. Определено финансирование. Большое внимание будет уделяться контролю за их исполнением. И кабмин готов развернуть работу в полном объеме.

Встреча председателя правительства с президентом в конце года уже традиционная. Обычно говорят об итогах, но сегодня в центре внимания реализация национальных проектов, которые позволят обеспечить прорыв. Задачу Путин поставил в своем майском указе - и именно 2019 год должен стать ключевым.

"Возникают вопросы у губернаторов, с которыми вы должны вместе работать. Мы собирались с членами правительства и руководителями регионов не так давно в Крыму, обсуждали вопросы, связанные с контролем за этой работой. На прошедшей пресс-конференции по итогам работы за год тоже эти вопросы поднимались. Я просил правительство повнимательнее посмотреть на предложения регионов по всем этим вопросам, в том числе по поводу организации этой работы и контроля за исполнением сформулированных поручений", - сказал Владимир Путин.

Федеральных проектов 12: от здравоохранения и образования до развития магистральной инфраструктуры. Правительство вместе с регионами уже разработало паспорта - то есть конкретные планы действий - с учетом замечаний, прозвучавших на прошедшем в Ялте Госсовете. Скорректировали и сумму расходов на ближайшие три года - 5,7 триллиона рублей.

"Это чуть больше, чем мы изначально планировали. С чем связана такая корректировка? Мы посмотрели, что нужно делать быстрее, потому что нацпроекты сильно отличаются: "Демография", например, та же самая отличается, допустим, от "Здравоохранения" и так далее. Какие-то национальные проекты нужно начинать финансировать с упреждением, а где-то должна возникнуть инфраструктура. В регионах готовятся свои региональные проекты, но это не что-то обособленное от национальных проектов, которые предложены вами в указе от 7 мая текущего года. Это просто составная часть, это региональная специфика", - заявил Дмитрий Медведев.

По словам Медведева, важно выстроить вертикаль между федеральной, региональной и муниципальной властью. Необходима командная работа и четкая система контроля. Она включает 1600 показателей. Губернаторы посчитали, что их слишком много. Поэтому для каждого уровня власти - свои критерии. Это обеспечит контроль реальный, а не на бумаге. Промежуточные итоги правительство будет подводить раз в полгода.

"Если говорить об оперативном мониторинге, то он будет происходить ежедневно в режиме онлайн. Это должно быть практически у всех, даже не практически, а на самом деле у всех министров и курирующих вице-премьеров в компьютерах, и они должны смотреть, что по каждому показателю происходит. И, если нужно, вмешиваться, в данном случае не обойтись без ручного управления, и вносить коррективы", - пояснил на встрече Медведев.

"Много показателей, они должны быть в компьютере, но важно посмотреть, что происходит в реальной жизни на территориях, что стоит за этими показателями. Очень рассчитываю, что коллеги в правительстве – министры, вице-премьеры – будут уделять именно этой составляющей самое пристальное внимание", - ответил ему президент.

"Все члены Правительства будут ездить по территориям и смотреть, каким образом происходит реализация национальных проектов. И, конечно, я тоже этим займусь", - сказал председатель правительства.

Эксперты, "Единая Россия", "ОНФ" и другие организации будут вести общественный контроль. Ну, а правительство, как подчеркнул Медведев, уже готово развернуть работу в полном объеме.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".