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Генассамблея ООН отвергла резолюцию России по ДРСМД

19:02
  • пятница
  • 21 декабря 2018

Россия хочет убедить США сохранить договор

Генассамблея ООН не приняла резолюцию России в поддержку Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

За проголосовали 43 государства, 78 воздержались, а 46 выступили против. Среди них – США, Украина, Япония, Турция и другие страны, пишет ТАСС.

Суть российской резолюции – продолжение консультаций Москвы и Вашингтона по сохранению ДРСМД.

В октябре президент США Дональд Трамп заявил, что США выйдут из ДРСМД, подписанного в 1987 году Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом, так как Россия не соблюдает условия документа. В частности, это касается ракетного комплекса 9М729. В Москве утверждают, что он соответствует положениям ДРСМД.

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