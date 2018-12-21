"Давно пора": Россия ответила на расправу над RT

У Москвы не было другого выбора, кроме как начать проверку против "Би-Би-Си"

Роскомнадзор начинает проверку в отношении телеканала BBC World News и принадлежащих ему интернет-ресурсов. Это стало ответом на действия британских властей, которые обвинили журналистов RT в нарушении правил вещания на территории королевства. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что вопросы к тому, как зарубежная компания освещает события, связанные с нашей страной, возникали и раньше, но до сих пор никаких шагов не предпринималось. Вместе с тем Лондон уже не впервые при помощи надуманных предлогов пытается ограничить деятельность российских СМИ.

Сколько времени Роскомнадзор будет проводить проверку всемирной новостной службы Би-би-си, пока не сообщается. Эксперты регулятора начали свою работу. Впрочем, журналистов британской медиакорпорации никак не ограничивали в России. Да и сейчас инициированная проверка - зеркальный шаг, вызванный деятельностью аналога Роскомнадзора в Королевстве по отношению к телеканалу RT. Официальный представитель МИД Мария Захарова написала в фейсбуке, что поступить подобным образом нужно было давно.

"Мне искренне жаль корреспондентов ВВС, многие из которых являются настоящими профессионалами и добросовестно выполняют свои обязанности. Но грубое вмешательство британского правительства в деятельность российских СМИ не оставляет другого выбора, кроме зеркального ответа. Российская сторона предупреждала. И неоднократно", - заявила она.

Британский регулятор Ofcom еще весной инициировал расследование по десяти материалам RT. А накануне в ведомстве заявили, что по итогам многомесячной работы найдено семь нарушений. Претензии касаются освещения дела Скрипалей и ситуации на Украине.

"Делая сюжет о конкурсе детского рисунка дивизии СС "Галичина", мы недостаточно отразили альтернативную точку зрения. То есть точку зрения СС. В сюжете про цыганские погромы на Украине мы недостаточно полно отразили точку зрения погромщиков. Тут уже говорить не о чем, понимаете? Ты виноват в том, что хочется мне кушать. Вранья они у нас не нашли, искажения фактов не нашли, фейк-ньюс не нашли. Значит теперь мы виноваты в том, что мы плохо прославляли СС и цыганских погромщиков. Так мы гордимся этим", - возмущается главред RT Маргарита Симоньян. Происходящее в Лондоне она назвала расправой над неугодными СМИ.

Подобные проверки начались после того, как Тереза Мэй назвала RT инструментом российской пропаганды. Вот только в это же самое время журналист газеты Guardian сутки смотрел эфир RT и в итоге заявил, что СМИ добросовестно справляется со своей задачей. А информация подается в целом как есть. Может, поэтому аудитория RT в мире выросла более чем на треть за два года. Российский международный канал уже смотрят 100 миллионов зрителей каждую неделю. А на Youtube RT давно обогнал по просмотрам BBC, CNN, Al Jazeera и Euronews. Вывод напрашивается сам собой - альтернативная точка зрения, похоже, становится слишком популярна.

"Огромное количество такого критического или оппозиционного склада в Великобритании действительно смотрят РТ и видят там ту информацию, которые они не могут получить на своем собственном Би-би-си, оплаченном из их собственных налогов", - говорит эксперт Фонда развития институтов гражданского общества "Народная дипломатия" Станислав Бышок.

Во Франции журналистов RT не пускают на мероприятия Елисейского дворца. В ноябре 2017 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ. В пресс-службе союза журналистов Германии вдруг заявили, что из принципа не будут давать комментарии любым представителям прессы из России. При этом причина такого решения не была объяснена. Но всё случилось после того, как российские журналисты попросили разъяснить ситуацию вокруг одного из лучших репортеров в свободного мира, сотрудника старейшего немецкого издания Spiegel, который был пойман на лжи. Клаас Релотиус выдумал множество своих громких репортажей, в том числе об Украине и Сирии. Статьи подтверждали передовые западные стереотипы и за эти работы Релотиус регулярно получал профессиональные награды. Телеканалу RT за свои сюжеты в Британии грозит крупный штраф или даже отзыв лицензии. Ofcom признал, что информация в эфире правдива, однако такая правда, похоже, нужна далеко не всем.

Пётр Вершинин, Георгий Бабаян, Андрей Стрюков. "ТВ Центр".