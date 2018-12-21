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Булочники "Черкизова" прекратили голодовку и разошлись по домам

19:53
  • пятница
  • 21 декабря 2018

Сотрудники хлебозавода получили зарплату в полном объеме

Работники хлебозавода "Черкизово" получили всю зарплату, которую им не выдавали в течение нескольких месяцев. Сотрудники, объявившие голодовку, прекратили акцию протеста и разошлись по домам.

"Черкизово" столкнулся с проблемами около полугода назад, когда из-за банкротства частного владельца - компании "Настюша" - сотрудникам перестали выдавать зарплату. Люди, оставшиеся без средств к существованию, на этой неделе были вынуждены пойти на такой отчаянный шаг, как голодовка, отмечает "ТВ Центр".

В ситуацию ранее вмешался мэр столицы. По указанию Сергея Собянина финансовый вопрос был решён. Хлебозавод передан под управление кондитерского комбината "Черёмушки", и, как стало только что известно, работа "Черкизова" буквально в эти минуты возобновляется.

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