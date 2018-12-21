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Австралия подверглась бомбардировке впервые за 20 лет

20:06
  • пятница
  • 21 декабря 2018

Град размером с мяч для гольфа вызвал хаос в Сиднее

На австралийский Сидней обрушился ливень с градом. Для жаркого лета, которое стоит сейчас в южном полушарии, явление само по себе нередкое, но столь интенсивной ледовой бомбардировки в Австралии не было, по словам метеорологов, уже почти 20 лет.

И если туристы на набережных, укрывшись под навесами, любовались водой в гавани, которая от бесчисленных фонтанчиков казалась кипящей, то у жителей мегаполиса град вызвал совсем иные чувства.

Огромные градины - некоторые размером с мячик для гольфа - повредили множество автомобилей, крыши домов, ломали ветви деревьев, передает "ТВ Центр". По самым приблизительным оценкам, сумма нанесённого ущерба превысила 50 миллионов долларов. В предстоящие дни погода в Сиднее должна улучшиться. Рождество и Новый год крупнейший город Австралии встретит при 30-градусной жаре.

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