Австралия подверглась бомбардировке впервые за 20 лет

Град размером с мяч для гольфа вызвал хаос в Сиднее

На австралийский Сидней обрушился ливень с градом. Для жаркого лета, которое стоит сейчас в южном полушарии, явление само по себе нередкое, но столь интенсивной ледовой бомбардировки в Австралии не было, по словам метеорологов, уже почти 20 лет.

И если туристы на набережных, укрывшись под навесами, любовались водой в гавани, которая от бесчисленных фонтанчиков казалась кипящей, то у жителей мегаполиса град вызвал совсем иные чувства.

Огромные градины - некоторые размером с мячик для гольфа - повредили множество автомобилей, крыши домов, ломали ветви деревьев, передает "ТВ Центр". По самым приблизительным оценкам, сумма нанесённого ущерба превысила 50 миллионов долларов. В предстоящие дни погода в Сиднее должна улучшиться. Рождество и Новый год крупнейший город Австралии встретит при 30-градусной жаре.