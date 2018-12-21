Киев играет с огнем: Россия не оставит без ответа новые провокации

В команду к морякам ради пиара уже записались украинские депутаты

Религиозная война, разжигаемая властями Украины - война очень странная, ведь не то, как молиться или кому молиться верующим предложено выбирать, предложено выбирать между Украиной и Россией. Это вообще что-то новое в истории религии, всё равно если бы Екатерина Медичи в канун Варфоломеевской ночи предложила гугенотам выбирать между Францией и Римом. Хотя есть ощущение, что официальный Киев и силовики уже близки к формуле "убивай всех, господь узнает своих" - тоже, кстати, из истории религиозных войн, причем тоже со своими - когда Святой престол в лице Папского легата Арнольда Амальрика дал добро на резню в городах катаров. Кстати, и реальная цель крестового похода была чисто политическая - альбигойцы самим своим существованием угрожали официальной религии. Хотя и верили они все в одного Бога.

Вот и Киев готов положить на алтарь войны с Россией и тех, кто полностью предан идеалам бандеровской нэньки и даже тех, от кого сейчас во многом зависит будущее нынешней киевской верхушки. А чем иначе еще можно объяснить подготовку Украиной нового похода кораблей в Азовское море. Об этой гениальной идее заявил в интервью BBC секретарь СНБО Турчинов и призвал страны НАТО присоединяться. Более того, он уверен, что на этот раз Москва будет избегать конфронтации. Зачем Киев играет с огнем?

Москва забила в набат еще в начале недели. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью "Комсомольской правде" заявил, что согласно данным, которые есть у него, Киев готовит очередную провокацию на границе с Крымом. В тот же день этот факт подтвердил и глава СВР Сергей Нарышкин. Не стали отпираться и украинские власти, проанонсировав подготовку к новому походу через Керченский пролив.

"Мы предлагаем и нашим партнерам принять участие в этом проходе. Было бы логично, если в Азовском море на помощь Украине появятся корабли НАТО. Пока такая наша инициатива не получила ответа. Но я надеюсь, что они хотя бы отправят к нам своих наблюдателей", - предложил Турчинов.

Пока, правда, никто из партнеров особого желания не проявил. Киев поддержали лишь в Вашингтоне. Но и то, исключительно на бумаге. Более 40 сенаторов подписались под резолюцией, которая призывает провести многонациональную операцию в Чёрном море, чтобы "наказать" Россию: "США и союзники должны быстро отреагировать на военную агрессию России. Морская операция должна обеспечить безопасный проход из Черного моря в Азовское".

На это, конечно, вряд ли кто-то согласится, потому как это будет означать начало Третьей мировой войны. Так что жертвовать Киеву если и придется, то исключительно своими кораблями, моряками и депутатами, которые ради пиара уже записываются в команду.

"Сегодня я написал письмо на имя министра обороны, чтобы меня также включили в тот состав, который будет находиться на кораблях, в случае если будет выполняться такая миссия и такая задача будет поставлена. Это будет правильным, чтобы не только военные моряки рисковали собой", - сказал депутат Верховной рады Украины от Блока Петра Порошенко Алексей Гончаренко.

Конечно, народный избранник Гончаренко в реальности вряд ли согласится сменить свое теплое кресло в Раде на российскую тюремную камеру. А ведь именно туда он вместе с новой партией украинских моряков и отправится за нарушение госграницы, если новый заплыв через Керченский пролив все-таки состоится. На любую провокацию Москва обещает ответить жестко, посылая Порошенко вполне понятный сигнал.

"Он получит ответ - мало не покажется, я вас уверяю. Это наша страна, это наша граница и мы не допустим, чтобы он пытался каким-то образом отстаивать свои, как он их понимает, интересы и нарушать те права, которые крымчане защитили на референдуме", - пригрозил глава МИД России Сергей Лавров.

К слову сказать, под прицелом не только Крым, Керченский пролив или Крымский мост, который секретарь СНБО Украины Турчинов в случае чего пообещал взорвать. Особое внимание сейчас приковано и к Донбассу, где все, включая даже экспертов ОБСЕ, фиксируют массовую переброску украинских войск к линии разграничения. Там же замечены и военные инструкторы НАТО, вероятно, помогающие в разработке новой операции. Так что, возможно, вброс про новый поход через Керченский пролив - лишь дезинформация. А реальной провокации стоит ждать именно на востоке Украины?

"Нельзя исключать, что полыхнет одномоментно. И на Донбассе. И будет очередная провокация в Керченском проливе. Сейчас Украина уже готовит фактически мировую общественность к тому, что что-то случится. И, к сожалению, конечно в этом будут обвинять Москву", - уверен директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

Хотя, если верить источникам в европейских СМИ, большинство лидеров стран Европы, не считая восточного блока, прекрасно понимают, что это именно Киев заварил всю эту кашу. И, вероятно, попробует еще. При этом повлиять на Порошенко в Евросоюзе фактически не в силах. Как ни крути, они сами в подчинении у Вашингтона, а украинский гарант - это его "клиентелла", а не отнюдь их.

"Американцы приводили его к власти. Европейцы ставили в тот период на Кличко. Но, скажем так, американская точка зрения возобладала и к власти пришли проамериканские силы. Соответственно Европа может как-то влиять на Киев экономически или дипломатически. Но последнее слово за Вашингтоном. Да, если Вашингтон даст отмашку, то Киев на эту провокацию пойдет", - прокомментировал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

И эта отмашка, возможно, уже была получена. Не зря ведь в Киев на неделе с визитом приезжал спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер. Совпадение или нет, но был он в гостях у Порошенко и перед тем, как тот в ноябре отправил свои корабли для осуществления провокации в Керченском проливе. Вот и в этот раз вряд ли эти господа обсуждали мирные планы. Исходя из тех заявлений, что опубликовал сайт украинского президента, речь шла как раз о другом.

"Собеседники выразили уверенность в том, что международные санкции против России и перспективы их укрепления, в том числе за акт агрессии в Керченском проливе, остаются важным элементом мирного урегулирования ситуации и сдерживания российской агрессии против Украины", - говорится в сообщении пресс-службы Порошенко.

Вашингтон тут преследует вполне конкретные цели, даже их особенно не скрывая.

"Среди задач США - это вынуждение Евросоюза отказаться от "Северного потока", чтобы сохранить экономическую зависимость от США и усилить ее с помощью навязывания покупки энергоносителей у США. Введение дополнительных санкций, которые приведут к ухудшению отношений Европы и России", - заявил Рожин.

"Зачем нужно нашим украинским партнёрам такое развитие событий? Понятно, там выборы, и нужно обострять для того, чтобы поднять рейтинг одного из претендентов на пост президента, я имею в виду действующего президента, действующей власти. Ну, это плохо, это в конечном итоге во вред интересам своего народа и своего государства. Удалась она или не удалась – с точки зрения повышения рейтинга – может быть. Потому что рейтинг у Петра Алексеевича вроде подрос немножко", - заявил на большой пресс-конференции Владимир Путин.

Правда, недостаточно, чтобы даже уверенно попасть во второй тур. А время уже поджимает. Выборы в марте. Военное положение истекает 25 декабря. Оттого нужен новый повод, чтобы его продлить.

"Ему Запад не позволит отменить выборы. Он просто сделает все для того, чтобы фактически избирательная кампания не велась. Почему? Потому что он находится на четвертом месте. А если начнется активная избирательная кампания, он может выпасть не только из числа лидеров, он может выпасть из списка политиков, чей рейтинг отличается от статистической погрешности. И получить столько же, сколько получил Ющенко на своих вторых выборах", - сказал директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

Ради сохранения власти Порошенко готов бросить войска в наступление на Донбассе. Или отправить очередную партию моряков, рассчитывая на то, что хоть в этот раз кто-то из них погибнет. Тогда уж точно можно будет трубить на весь мир о российской агрессии. Западные СМИ эти сообщения моментально подхватят и разнесут. Этой ретивости, правда, почему-то не наблюдалось, когда Украина арестовывала российские корабли, которые, к слову, вообще находились в нейтральных водах Азовского моря.

"Вот рыбаков наших в свое время захватили. Они же не заходили в пятикилометровую зону. Их захватили в общем море. Тем не менее, захватили, а капитана до сих пор держат. И ваш канал Euronews об этом не чирикает. Спокойно, как будто так и надо. Также, как и захваченные другие наши моряки, там сухогруз какой-то где-то там сидит. Тоже целая команда сидит там и никто об этом не вспоминает. Поэтому мы готовы придерживаться этих договорённостей и не объявлять никаких односторонних действий. Что касается военных судов, это нужно быть в постоянном контакте с нашими пограничниками. Они осуществляют там режим пограничный. Но в условиях военного положения, конечно, я с трудом себе представляю, что военные суда там будут шастать туда-сюда, но в целом нам бы хотелось бы всё нормализовать", - сказал Путин.

Для этого существуют все условия. Например, еще в сентябре украинские военные суда спокойно, согласно правилам и указаниям российских лоцманов, прошли под Крымским мостом из Черного в Азовское море. Никаких проблем не было и у гражданских кораблей. Так что проблему создали искусственно. И решить ее можно крайне быстро. Вот только Киев в этом максимально не заинтересован.

Александр Панюшкин, Елена Мекертычева, Павел Дубров, "В Центре Событий".