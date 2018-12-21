ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Медведева разрыдалась в прямом эфире из-за провала

19:46
  • пятница
  • 21 декабря 2018

Спортсменка поблагодарила болельщиков за поддержку после неудачного выступления

Евгения Медведева не стала общаться с журналистами после провального выступления на чемпионате России. После завершения короткой программы она дала комментарий только Первому каналу, который является обладателем прав на показ турнира. Других журналистов спортсменка отправила к своему агенту.
Траньков о Загитовой: Алина лидер в команде на 100%

Двукратная чемпионка мира и Европы неудачно выступила в короткой программе. Во время исполнения двойного акселя Медведева упала, а затем совершила еще несколько ошибок. За свое выступление она заработала 62,24 балла и заняла лишь 14-е место.

Позднее в своем инстаграме она поблагодарила болельщиков за поддержку. Во время прямого эфира она заявила, что благодаря поддержке трибун, она обрела веру в себя, передает ТВЦ.ru. При этом спортсменка не могла сдержать слез.

"С такой поддержкой, которую вы мне, ребята, даете, плохо быть не может. Я абсолютно уверена, что со всем справлюсь. Вы – моя жизнь", - сказала Медведева.

Лидером стала Алина Загитова. Она набрала 80,62 балла.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Читайте также:
Главное сегодня
Евгения Медведева
Евгения Медведева
Евгения Медведева
Евгения Медведева
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.