Медведева разрыдалась в прямом эфире из-за провала

Спортсменка поблагодарила болельщиков за поддержку после неудачного выступления

Евгения Медведева не стала общаться с журналистами после провального выступления на чемпионате России. После завершения короткой программы она дала комментарий только Первому каналу, который является обладателем прав на показ турнира. Других журналистов спортсменка отправила к своему агенту.

Двукратная чемпионка мира и Европы неудачно выступила в короткой программе. Во время исполнения двойного акселя Медведева упала, а затем совершила еще несколько ошибок. За свое выступление она заработала 62,24 балла и заняла лишь 14-е место.

Позднее в своем инстаграме она поблагодарила болельщиков за поддержку. Во время прямого эфира она заявила, что благодаря поддержке трибун, она обрела веру в себя, передает ТВЦ.ru. При этом спортсменка не могла сдержать слез.

"С такой поддержкой, которую вы мне, ребята, даете, плохо быть не может. Я абсолютно уверена, что со всем справлюсь. Вы – моя жизнь", - сказала Медведева.

Лидером стала Алина Загитова. Она набрала 80,62 балла.

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