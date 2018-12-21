Хлебозавод "Черкизово" возобновил работу после скандала

Работники прекратили голодовку после того, как им выплатили зарплаты

В ходе большой пресс-конференции Владимир Путин довольно много времени уделил и развитию экономики, и решению социальных проблем. Тем более что часто они у нас связаны жестко и напрямую. И часто власть вынуждена вмешиваться в происходящее не на государственных предприятиях - там, в отличие от "святых" 90-х, сейчас ситуация стабильна, предприятия не закрываются повально, как было в те годы, наоборот, и новые открываются, и зарплаты растут, как у тех же металлургов. Власть вынуждена вмешиваться в происходящее на предприятиях частных, чтобы защитить интересы людей. Как это происходит сегодня в Москве, где сотрудники хлебозавода "Черкизово" были вынуждены объявить голодовку, потому что им уже четыре месяца не платят зарплату. В итоге о происходящем доложено президенту, ситуацию на хлебозаводе взял под личный контроль мэр Собянин.

Они бастовали больше недели. Сотрудники одного из столичных хлебозаводов объявили голодовку - сидели на одной воде и не уходили домой, ночевали прямо на лавках в столовой. Причина - многомиллионные долги по заработной плате. Своих денег люди не видели несколько месяцев. Хотя выдать их обещали еще с августа.

"Рабочие по своей инициативе работали, выходили. Надеялись на то, что все-таки нас услышат. Мы работаем, мы печем хлеб. Мы кормим Москву и ближайшее Подмосковье. Огромный завод, 120 тонн в сутки вырабатывает. И, получается, хлеб продается, а денег нет. Люди дошли до нищенства просто, до критического состояния", - сказала начальник производства ОАО "Черкизово" Галия Якушина.

До критического состояния довели и само производство. Завод был основан еще в 30-е годы, он один из старейших в Москве. Знаменитая марсаковская печка (технология производства хлеба, идея принадлежит Георгию Марсакову – прим. ред.) не останавливалась даже в годы Великой Отечественной войны, снабжая хлебом и фронт, и тыл. А многие сотрудники в этих цехах провели по 30, а то и по 50 лет - почти всю жизнь.

- У меня работал на этом заводе дедушка, бабушка, тетя. И вот я.

Хлебокомбинат, где трудятся целыми семьями, из поколения в поколения, словно вернулся в лихие 90-е, если не хуже. У предприятия огромные долги не только перед рабочими, но и за коммунальные услуги. На заводе грозили отключить отопление, газ, а значит, могли возникнуть серьезные проблемы с оборудованием. И, понятно, тогда люди остались бы не только без денег, но и просто без работы.

- Мы отсюда не уйдем до последнего. Пока нам не выплатят деньги. Потому что наши дети, наши внуки хотят встретить Новый год. Кто-то будет получать подарки, то-се, а наши дети будут есть черный хлеб - и то, который мы не выпекаем.

Эта маленькая девочка уже несколько дней вместе с мамой жила на заводе. Пока взрослые бастовали, рисовала и играла на пианино, просила у мамы купить инструмент домой.

- Я хочу, чтобы у мамы была поскорее зарплата.

Всего на хлебозаводе в столичном Измайлове заняты 350 человек. Голодовку из них объявили больше трети - примерно 130. На крайние меры люди пошли, когда полностью перестали верить своему руководству - до этого, признаются, гендиректор Ян Соловьёв пытался смягчить народный гнев пустыми, как теперь оказалось, обещаниями.

- Все кормили нас, кормили, вот все улучшится, улучшится, наш директор Ян Анатольевич говорит - вот завтра выплачу вам зарплату, и мы выходили и работали, сутки через сутки, и вот что получилось.

- Мы, конечно, раньше руководству, Яну Анатольевичу верили. Мы собирались здесь в столовой неоднократно. Но это были только обещания. А сейчас собрались до последнего.

От собственных сотрудников Ян Соловьёв скрылся, бежал через чёрный ход, даже личную машину бросил на территории завода. Пытался прятаться и от полиции, но был задержан.

"По месту жительства генерального директора и бухгалтера компании проведены обыски, в ходе которых изъяты документы и электронные носители, имеющие значение для расследования уголовного дела", - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По версии следствия, финансовые проблемы у хлебозавода "Черкизовский" начались не на пустом месте. Он, как и еще несколько пекарных предприятий, входит в торговый дом "Настюша". Его владелец - предприниматель Игорь Пинкевич - решил обогатиться не только на буханках и батонах. Он вложился ещё в строительный бизнес, но вместо новостроек в Восточном Бирюлёве - сейчас лишь коробки многоэтажек с пустыми глазницами вместо окон. А обманутые люди теперь тоже бастуют - живой цепью вдоль заборов.

Куда исчезли колоссальные средства - неизвестно. Пинкевича арестовали, но ни дольщикам, ни теперь сотрудникам завода легче не стало. Казалось бы, все это дела сугубо хозяйственные. Компания частная, государству не принадлежит. Вот только хлеб, как известно, всему голова - продукт, по сути, стратегический. А речь идет о судьбах множества людей и их близких. Именно поэтому мэрия Москва не могла остаться в стороне и откликнулась на призывы рабочих.

"Нашли решение по хлебозаводу "Черкизово". Его возьмет под управление кондитерско-булочный комбинат "Черемушки". Сотрудникам выплатят все долги по зарплате, а само предприятие сохранит профиль и продолжит работу. Держу ситуацию на личном контроле" – написал в твиттере мэр Москвы Сергей Собянин.

Несмотря на то, что продукция проблемного предприятия временно исчезла с московских прилавков, никакого дефицита хлеба в столичном регионе нет. Тем не менее, поскорее возобновить производство сотрудников призвал приехавший к ним депутат Мосгордумы Антон Молев. Диалог, правда, сложился не сразу.

Деньги привезли на хлебокомбинат уже в четверг днём. Когда две инкассаторские машины появились во внутреннем дворе, сотрудники глазам своим не поверили - что город обещание выполнил. Практически сразу у дверей бухгалтерии выстроилась очередь.

Суммы в ведомостях фигурируют самые разные - 21, 32, 55, 64, даже 108 тысяч рублей. Столько купюр сразу, судя по эмоциям, люди давно не держали в руках.

Общие долги по зарплате перед рабочими - более 28 миллионов рублей. Накануне на завод привезли первые десять миллионов. Остальные стали перечислять уже в пятницу - в том числе, и напрямую на банковские карты. И сегодня рассчитались со всеми сотрудниками полностью.

"Мы победили! Наконец-то! Наши кровно заработанные деньги! Мы очень рады, что победили, спасибо телевидению, спасибо нашему дорогому заводу, что он опят нас принял на работу! Хоть мы и не увольнялись, но мы опять рады приступить к работе! Спасибо всем!" – сказала укладчик хлеба хлебозавода "Черкизовский" Вера Казанцева.

Все 350 сотрудников завода будут трудоустроены на комбинат "Черемушки", но продолжат работать в исторических цехах.

"Нужно, конечно, понимать, что если заходит новый инвестор, то он не просто пришел погасить все долги и уйти, он пришел, чтобы запустить производство, чтобы отсюда опять начал выходить, как и прежде, измайловский хлеб. Чтобы вновь вернуться на какой-то оборот, какую-то рентабельность. И для людей это тоже важно - они же не просто хотят деньги получить разово и куда-то дальше деться", - прокомментировал депутат Московской городской думы Антон Молев.

"Мы будем размещать заказ, люди будут выполнять этот заказ и получать заработную плату в текущем режиме. Вот вы отработали там до конца, мы купили у вас хлеб, заплатили вам за него деньги. С этих денег вам перечислили часть долга зарплаты", - пояснила представитель кондитерско-булочного комбината "Черемушки" Ольга Пашинова.

Также удалось договориться с налоговиками и коммунальщиками - они пока не будут требовать от хлебозавода погашения долгов перед ними. Производственную линейку, заверяют на предприятии, также восстановят в полном объеме. Сегодня днем в пустовавших неделю цехах начали готовить опару - это полуфабрикат для замешивания теста.

- Все, мы начали свою работу!

Борис Иванин, Анастасия Мартынова, Александр Шкарбанов, Артем Данцевич, "В Центре событий".