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Русофобка Никки Хейли осчастливила Москву

20:42
  • пятница
  • 21 декабря 2018

Постпред США при ООН потеряла голос

Постпред США в ООН Никки Хейли сообщила в своем Twitter о болезни. Политик потеряла голос и теперь, по ее мнению, многие страны вздохнут с облегчением.

"Проснулась сегодня утром и потеряла голос. Уверена, это осчастливит многие страны", - написала постпред США при ООН Никки Хейли. Сообщение о простуде она сопроводила неоднозначным хэштегом – #MyHusbandLovesThis (#МойМужЛюбитЭто).

В соцсети она также разместила фотографию с лекарством и пледом. "Весело не бывает, когда твои лучшие друзья – это и плед", - пожаловалась она своим подписчикам.

Никки Хейли известна своими антироссийскими высказываниями. "Россия нам не друг и никогда им не станет", - заявила однажды она.

Постпред США при ООН в ближайшее время покинет свой пост. На замену ей готовят представителя Пентагона Хизер Науэрт.

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