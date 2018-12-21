Россиян хотят уберечь от случайного прослушивания мата в песнях

Музыканты поддерживают введение маркировки музыкального контента

Российское музыкальное сообщество поддерживает инициативу композитора и продюсера Игоря Матвиенко о введении маркировки музыкального контента. Об этом он говорил на заседании Совета при президенте России по культуре и искусству.

Инициатива будет носить предупреждающий характер, чтобы слушатель мог решить для себя – стоит ему включать песню с нецензурной лексикой или воздержаться.

"Это позволяет людям, у которых есть какие-то убеждения против ненормативной лексики, иметь возможность узнать, что в такой-то песне они могут ее услышать и, соответственно, уберечь себя от этого", - заявили в Российском авторском обществе (РАО).

Предложение Матвиенко поддержали народный артист РСФСР Лев Лещенко и музыкальный продюсер Виктор Дробыш. Они признали, что изжить мат в песнях невозможно, но маркировка поможет сократить долю его прослушиваний, пишет ТАСС.