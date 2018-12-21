ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россиян хотят уберечь от случайного прослушивания мата в песнях

21:36
  • пятница
  • 21 декабря 2018

Музыканты поддерживают введение маркировки музыкального контента

Российское музыкальное сообщество поддерживает инициативу композитора и продюсера Игоря Матвиенко о введении маркировки музыкального контента. Об этом он говорил на заседании Совета при президенте России по культуре и искусству.

Инициатива будет носить предупреждающий характер, чтобы слушатель мог решить для себя – стоит ему включать песню с нецензурной лексикой или воздержаться.

"Это позволяет людям, у которых есть какие-то убеждения против ненормативной лексики, иметь возможность узнать, что в такой-то песне они могут ее услышать и, соответственно, уберечь себя от этого", - заявили в Российском авторском обществе (РАО).

Предложение Матвиенко поддержали народный артист РСФСР Лев Лещенко и музыкальный продюсер Виктор Дробыш. Они признали, что изжить мат в песнях невозможно, но маркировка поможет сократить долю его прослушиваний, пишет ТАСС.

Главное сегодня
Parental Advisory
Parental Advisory
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.