Взрывы на складе пиротехники в Петербурге попали на видео

Новый год уже начался, шутят в соцсетях

В результате пожара на складе пиротехники в Санкт-Петербурге взорвались фейерверки. Очевидцы опубликовали в соцсетях кадры с места происшествия.

Как сообщили "Интерфаксу" в региональном МЧС, пожару присвоен второй номер сложности. На место ЧП выехали спасатели. Информации о пострадавших пока не поступало.

Пользователи "ВКонтакте" шутят, что Новый год в их городе начался раньше срока. "А я то думаю, у кого такой богатый корпоратив", - написала одна из подписчиц паблика, где очевидцы делятся кадрами. "С Новым годом", - поздравляют другие.