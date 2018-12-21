Сотовая связь подорожает в России с января

Это связано с повышением НДС и "пакетом Яровой"

Сотовые операторы "Мегафон", "Вымпелком" и Tele2 предупредили, что с января 2019 года изменится стоимость тарифных планов.

Повышение стоимости связано с изменением ставки НДС с 18 до 20 процентов, а также с выполнением требований "пакета Яровой". Операторы заверяют, что оплата связи возрастет незначительно, пишет "Коммерсант".

19 декабря Госдума приняла в третьем, окончательном чтении об отмене национального роуминга для сотовой связи на территории России. После того, как документ одобрит Совфед и подпишет президент, при оплате услуг связи будут применяться единые тарифы вне зависимости от региона, в котором находится абонент.