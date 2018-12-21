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Кремль исправил оговорки Путина на пресс-конференции

22:58
  • пятница
  • 21 декабря 2018

Журналисты заметили несколько ошибок в ответах президента

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков объяснил правки в стенограмме пресс-конференции президента России Владимира Путина.

Ранее журналисты нашли несколько ошибок, которые допустил президент во время общения с журналистами. Часть из них были исправлены в стенограмме на сайте Кремля.

"Исправлено то, что было чистой оговоркой", - сообщил РИА Новости Песков.

14-ая пресс-конференция Путина прошла 20 декабря. Она длилась три часа 43 минуты, президент успел ответить на 66 вопросов.

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