"Жить будем бедно, но весело": что звезды сулят нам в 2019 году

Год обещает быть сложным в финансовом плане, но особое место в жизни займут любовные отношения

Известный экстрасенс и ведический астролог Арина Евдокимова по просьбе ТВЦ.ru рассказала, каким будет год Земляной Свиньи для россиян и страны в целом.

2019 год принесёт достижения в области технического прогресса и благоприятствует научным прорывам. В силах каждого человека сделать год лучше предыдущего, окрасить его насыщенными, интересными событиями и приятными моментами. 2019 год можно определить как год противоречивых эмоциональных состояний. Согласно астрологическим законам, настроение 2019 года определяется в момент вхождения Солнца в знак Козерога, что произошло 22 декабря 2018 года.

Все глобальные усилия 2019 года будут направлены на выстраивание отношений во всех сферах жизни. В этом смысле сфера любовных взаимоотношений неизменно займет в жизни каждого самое важное место.

ЛЮБОВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Начало года (до весеннего равноденствия) сулит всем романтическое восприятие мира. В первые три месяца хорошо назначать свадебные даты и узаконивать свои отношения. Общие тенденции наступившего года предполагают яркий стиль, и романтика приветствуется во всем.

В 2019 году любовное прошлое будет играть особую роль в жизни многих. Не только люди, но и переживания прошлого возникнут заново в мыслях, чувствах, жизненных ситуациях. Могут объявиться поклонники и поклонницы, даже те, о которых вы давно забыли. А прошлое, как известно, одним дарит радость, а другим приносит неприятные воспоминания.

Во второй половине года будут играть особую роль дети. В доме могут появиться новые люди, а в семействе — прибавление.

Пассивность и молчаливость в романтических отношениях недопустимы в 2019 году. Сохранение семейных традиций, дела, а не слова, примирение и терпение — вот что потребует от представителей всех знаков год Земляной Свиньи.

Стоит помнить, что двойственное положение приведёт к зависимости и манипуляциям, а там и до развода недалеко.

ФИНАНСОВЫЕ И ДЕЛОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Венера, которая управляет астрологической картой России в 2019 году, находится в слабой позиции, астрологи называют этот факт изгнанием. И это значит, что жить мы будет бедно, но весело.

Финансовая составляющая в первой половине года останется на прежнем уровне, но уже в начале марта 2019 года Уран переходит в знак Тельца, а это означает прогресс. Мы увидим новаторские способы самовыражения посредством новых технологий, откроются перспективы для реализации талантов молодого поколения.

Отечественная промышленность начнёт потихонечку продвигаться вперёд, взращивая новое рабочее поколение.

Главное — не сопротивляться реформам. Какими бы неадекватными они не казались, в дальнейшем время покажет, что страна движется вперёд. Звездные конфигурации говорят о возрождении нового статуса страны.

Меркурий, планета, влияющая на деловую сферу жизни, три раза встанет в ретроградное движение — с 5 марта по 28 марта, с 8 июля по 1 августа и с 31 октября по 20 ноября 2019. В эти периоды лучше не брать кредиты и завершать старые проекты. Стоит быть готовыми к задержкам рейсов, непредвиденным ситуациям и разочарованиям. Многое поменяется в плане банковской деятельности, ипотечного кредитования и самих денег.

Однако недостаток финансов будет компенсироваться за счет роста отечественной экономики.

ЗДОРОВЬЕ

Залогом здоровья в 2019 году станет спокойствие и контроль над своим отношением к событиям. Поэтому каждому необходимо самому строить эмоциональный климат. В третьей декаде сентября и до середины ноября вирусы и различные заболевания могут создавать проблемы. Необходимо заранее подготовиться, провести лечебную и витаминную профилактику. Окончание года несёт всплески эмоций, стоит особенно трепетно относиться к своему здоровью.

Меньше реагировать на всевозможные информационные моменты и возникающие препятствия следует с марта до ноября. Именно в этот период необходимо планировать работу и отдых, чтобы экономить силы. Особенно это касается огненных и земных знаков.

Что касается отдыха, в сентябре и ноябре лучше воздержаться от путешествий в африканские страны, а также государства с выходом к пустыням и океанскими побережьям.