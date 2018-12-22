"Плакал два раза": фигуристки довели Ягудина в прямом эфире

На чемпионате России кипят нешуточные страсти

Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити-2002 Алексей Ягудин поделился эмоциями от короткой программы женщин на чемпионате России по фигурному катанию. По словам Ягудина, работавшего в прямом эфире комментатором, ему дважды пришлось поплакать во время прокатов.

Специалист отметил, что случилось это, когда на льду выступали Алина Загитова и Евгения Медведева. "Плачу я редко, только в особенные моменты, но сегодня это произошло дважды, во время женского турнира", - поделился фигурист.

В первый раз слезы радости появились на глазах олимпийского чемпиона, когда выступила Алина Загитова. "Это было нереально и круто. Я видел, как прошла ее шестиминутная разминка перед выступлением - она прошла не в ее стиле, я боялся за ее прокат, но она проявила олимпийский характер, это было действительно завораживающее зрелище, - цитирует Ягудина ТАСС.

Во второй раз фигурист заплакал от обиды и печали. "Я плакал после проката Медведевой. Она - наша, всегда была наша, мы гордимся, как она борется. Я уверен, что Женя Медведева справится с трудностями, которые она в данный момент испытывает", - отметил спортсмен.

По его мнению, ранее вся страна следила за мужским катанием, а теперь – за женским. Все это произошло во многом благодаря Этери Тутберидзе, воспитавшей больше количество спортсменов-победителей. "В нашей стране, где менталитет зачастую позволяет работать "на авось", есть женщина, которая умеет творить чудеса, взращивая наряду со взрослыми спортсменками юниорок", - заключил он.

Напомним, по итогам короткой программы лидером соревнований стала Алина Загитова. Евгения Медведева, считавшаяся главным конкурентом Загитовой, с треском провалила прокат и заняла лишь 14-ю из 18 строчек. Медали фигуристки разыграют сегодня, 22 декабря, в 18:00 мск.