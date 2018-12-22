Провокацией в Керченском проливе Порошенко выпросил подачку у США

Америка приготовила для Украины 10 миллионов долларов

Представитель госдепа США Роберт Палладино сообщил, что Америка предоставит ВМС Украины 10 миллионов долларов. Эти деньги в Вашингтоне назвали "дополнительной помощью после инцидента в Керченском проливе".

Кроме того на безопасность Киева готовы выделить средства Литва и Великобритания. Таким образом партнеры рассчитывают увеличить военно-морской потенциал Украины, передает ТАСС.

"Соединенные Штаты призывают Россию немедленно вернуть Украине арестованные корабли и задержанных украинских членов экипажа", - заявил Палладино, добавив, что Москва обязана сохранять Керченский пролив и Азовское море открытыми для кораблей, которые следуют из украинских портов или в них.

Напомним, 25 ноября российские пограничники задержали в Керченском проливе три украинских корабля за незаконное пересечение границы. По данному факту ФСБ России возбудила уголовное дело. 24 моряка арестованы до 25 января. В ответ Киев ввел военное положение в десяти областях страны на 30 дней. В России считают инцидент в Керченском проливе провокацией.