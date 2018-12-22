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МЧС обратилось с предупреждением к жителям Москвы

10:40
  • суббота
  • 22 декабря 2018

Причиной послужили неблагоприятные погодные условия

Министерство чрезвычайных ситуаций утром 22 декабря выступило с обращением к столичным водителям. Причиной послужили неблагоприятные погодные условия – метель и гололедица.

Автомобилистам, в частности, посоветовали быть предельно аккуратными, значительно снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих машин. "Избегайте внезапных маневров - обгонов, опережений и перестроений", - напомнили в министерстве.

Отметим, что 22 декабря в столице ожидается сильный снегопад, заносы на дорогах и гололёд. При этом температура воздуха составит от -4 до -2 градусов, а в Подмосковье может похолодать до -7. 

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