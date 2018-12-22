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Порошенко похвастался достижением Украины и опозорился

11:02
  • суббота
  • 22 декабря 2018

Президенту указали на оплошность

Петр Порошенко на своей официальной странице в Twitter похвастался "украинским" самолетом  Ан-225 "Мрия". Президент рассказал о преимуществах лайнера и призвал народ присоединиться к празднованию 30-летия Ан-225.

"Настоящий великан, обладатель абсолютного рекорда по грузоподъемности - все это наша легендарная и уникальная "Мрия". Украинский гигант Ан-225", - написал глава государства.

В Twitter это высказывание приняли не однозначно. Пользователи Сети стали насмехаться над Порошенко, назвав его пост "Позорным". Большинство комментаторов напомнили президенту Украины, что Ан-225 является достижением советского, а не украинского авиастроения. Нашли и те, кто предложил  "декоммунизировать" "Мечту" (Мрiя - в переводе с украинского означает "мечта" - прим.ред.).

Советский транспортный самолет Ан-225 "Мрия" разработан в ОКБ имени Антонова. Первый полет Ан-225 состоялся 21 декабря 1988 года. Судно стало обладателем нескольких мировых рекордов по грузоподъемности.

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