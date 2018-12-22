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Мультфильм "Маша и медведь" потряс изменениями в новогодней серии

11:07
  • суббота
  • 22 декабря 2018

Главная героиня заговорила иначе

Создатели одного из самых популярных мультфильмов в мире – "Маша и медведь" - выпустили очередную серию перед Новым годом. При этом праздничный выпуск немало удивил зрителей новым голосом главной героини.

В начале серии, озаглавленной "С Новым годом и Рождеством!", Маша исполняет добрую предпразничную песенку под аккомпанемент Медведя. Затем идет видеоряд, где полюбившиеся детям и взрослым герои резвятся на улице - играют в снежки, катаются на лыжах и коньках. После чего занимаются традиционными хлопотами – готовят новогодний стол и наряжают ёлку. 

Зрители со всего мира остались довольны новым выпуском. В комментариях отметились даже иностранцы, в том числе из Японии и Косово. При этом особо внимательные фанаты заметили, что у Маши изменился голос, что их немало удивило, но нисколько не огорчило. Меньше чем за сутки мультик посмотрели более 300 тысяч человек.

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Кадр из мультфильма "Маша и Медведь"
Кадр из мультфильма "Маша и Медведь"
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