Мультфильм "Маша и медведь" потряс изменениями в новогодней серии

Главная героиня заговорила иначе

Создатели одного из самых популярных мультфильмов в мире – "Маша и медведь" - выпустили очередную серию перед Новым годом. При этом праздничный выпуск немало удивил зрителей новым голосом главной героини.

В начале серии, озаглавленной "С Новым годом и Рождеством!", Маша исполняет добрую предпразничную песенку под аккомпанемент Медведя. Затем идет видеоряд, где полюбившиеся детям и взрослым герои резвятся на улице - играют в снежки, катаются на лыжах и коньках. После чего занимаются традиционными хлопотами – готовят новогодний стол и наряжают ёлку.

Зрители со всего мира остались довольны новым выпуском. В комментариях отметились даже иностранцы, в том числе из Японии и Косово. При этом особо внимательные фанаты заметили, что у Маши изменился голос, что их немало удивило, но нисколько не огорчило. Меньше чем за сутки мультик посмотрели более 300 тысяч человек.