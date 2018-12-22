На митинге "желтых жилетов" погиб еще один человек

После случившегося манифестанты сразу же прекратили блокаду

40 тысяч жителей Барселоны этой ночью не спали. С транспарантами и лозунгом "Похороним режим" они ходили по улицам каталонской столицы, чтобы выразить протест испанским властям. Но тем не менее обошлось без происшествий. Не так спокойно было в Барселоне несколькими часами ранее.

Улицы превратились в поле боя. В стражей порядка летели камни и банки, правоохранителей поливали краской и освистывали. Демонстранты переворачивали мусорные контейнеры и вырывали из асфальта фонарные столбы. Полиция в ответ не церемонилась.

По всей Каталонии были заблокированы десятки дорог. Митингующим даже удалось прервать железнодорожное сообщение между Жироной и Барселоной. Обстановка накалилась после решения правительства Испании провести выездное заседание кабмина в Барселоне. То, что эту новость в автономии встретят в штыки, было понятно с самого начала.

"Это провокация со стороны испанских властей. Они приехали к нам как в колонию, чтобы объявить о каких-то решениях. На Рождество мы загадываем одно-единственное желание, чтобы нам позволили провести новый референдум. Правительство твердит о том, что придерживается принципов демократии, так пусть докажет это на деле", - заявил один из участников митинга.

В результате беспорядков пострадали почти 80 человек. Половина из них полицейские. Более десятка задержаны.

Протестуют и в столице Португалии. Жители Лиссабона недовольны низкими зарплатами, высокими налогами и наплывом мигрантов. Участников митинга всего несколько сотен, но они не скрывают, что собираются распространить свои акции на всю страну по примеру французских "желтых жилетов".

"Наш парламент состоит из паразитов. Наши политики коррумпированы, и мы хотим положить этому конец. Мы хотим лучшей жизни для себя и своих детей", - заявил участник португальского митинга.

А во Франции правительство не в первый раз вынуждено идти на уступки протестующим. Накануне сенат одобрил законопроект о срочных мерах помощи населению. Они включают повышение минимального размера заработной платы и введение льгот для пенсионеров.

Несмотря на это "желтые жилеты" вновь вышли на улицы. И снова появились жертвы. Погиб водитель, после того, как врезался в грузовик, остановившийся из-за блокады митингующими дороги в городе Перпиньян.

Кристина Мамиконян, Илья Титов, "ТВ Центр".