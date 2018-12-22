Несговорчивый Сенат лишил Трампа рождественских каникул

Проект бюджета, прошедший нижнюю палату, в верхней забуксовал

Правительство США осталось без финансирования. Сенат и Палата представителей не смогли утвердить бюджет страны. Свою работу приостановили Госдеп, министерства юстиции, транспорта и сельского хозяйства. Ситуация повторяется уже третий раз за этот год. Очередным камнем преткновения между демократами и республиканцами стало выделение денег на строительство стены на границе с Мексикой.

Рождественские каникулы подождут. Дональд Трамп в последний момент отменил поездку в свое поместье "Мар-о-Лаго" в солнечной Флориде, где собирался провести праздники. Вместо этого в кабинете президент ждал решения Сената по бюджету на 2019 год. И даже записал мотивирующее видеообращение, передает "ТВ Центр".

"Мы ничего не можем сделать с возникшей ситуацией, потому как нам нужны голоса демократов. Давайте уже соберёмся, давайте работать вместе, настало время стать двухпартийными и сделать необходимое. Надеюсь, приостановка работы правительства не продлится долго", - заявил он.

Но сенаторы-демократы на призыв президента не откликнулись. Как следствие, проект бюджета, прошедший нижнюю палату, в верхней забуксовал, не набрав нужные 60 голосов. Камнем преткновения стали почти шесть миллиардов долларов, которые Трамп запросил на строительство стены на границе Соединенных Штатов и Мексики.

"Если мы будем и далее терпеть эту ситуацию, которая позволяет опасным преступникам свободно въезжать в нашу страну и распространять наркотики, то это вина федерального правительства. Оно не выполняет своих обязанностей", - считает Митч Макконнелл, лидер республиканского большинства в Сенате.

Безрезультатные прения в Сенате до позднего вечера обернулись третьим за этот год шатдауном. То есть, без финансирования осталась четверть правительства: Госдепартамент, Министерство торговли, Минсельхоз и даже NASA. Теперь прекратят работу департаменты транспорта и юстиции, закроются для посетителей национальные парки. Около 400 тысяч сотрудников отправятся в вынужденный отпуск. Примерно столько же специалистов не получат вовремя зарплату. Серьезно пострадают частные компании, работающие с правительством по контракту.

Уже негативно отреагировали и фондовые индексы США. Они пережили одно из сильнейших падений за 10 лет. Как ни странно, шатдаун может отразиться и на национальной безопасности, о которой любит говорить Дональд Трамп. Ведь выплаты будут задержаны, например, сотрудникам аэропортов, проверяющим багаж.

"Во время нашей встречи в Овальном кабинете, президент заявил: "Я, президент Дональд Трамп, приостановлю работу правительства. Я сделаю это с гордостью". Всё это слова Дональда Трампа, "и я не собираюсь винить вас в этом", говорил Трамп о демократах. Никакие действия или другие заявления президента не перечеркнут факт сказанного. Ни один демократ не призывал к приостановке работы правительства", - отметил лидер демократической партии в Сенате США Чак Шумер.

Происходящее политологи оценивают по-разному. Одни утверждают, что Трамп строго следует одному из главных предвыборных обещаний – защитить южную границу страны от нелегалов. Другие видят в упрямстве хозяина Белого дома расчет.

"Одна вещь, которую он делает, отвлекает нацию от других вещей, о которых он не хочет, чтобы люди говорили и думали. Например, о расследованиях, таких как законопроект о здравоохранении, таких как Сирия, таких как фондовый рынок. Все плохо вокруг Дональда Трампа", - пояснил доцент кафедры политического менеджмента Высшей школы политического менеджмента Майкл Корнфилд.

Вечером 22 декабря обсуждение бюджета в Сенате продолжится. Если оно затянется или Дональд Трамп откажется подписывать итоговый вариант документа, для сотен тысяч американцев рождественские каникулы продлятся. Но вряд ли неоплачиваемые выходные можно назвать праздничными.

Егор Киселёв, Павел Румянцев, "ТВ Центр".