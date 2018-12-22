Будет холодно: у "Нафтогаза" закончились деньги

Компания начнёт следующий год с минимальным остатком денег

Пока США обсуждают бюджет, украинские власти всё туже затягивают пояса. Как заявили в "Нафтогазе", компания начнёт следующий год с минимальным остатком денежных средств на своих счетах. Это значительно усложнит закупку газа в пик отопительного сезона и приведёт к целому ряду проблем.

"В 2018 году группа "Нафтогаз" имеет отрицательный чистый денежный поток. Мы войдем в 2019 год с минимальными остатками денежных средств, что затрудняет закупки газа в пик отопительного периода", — написал глава компании Андрей Коболев на своей странице в Facebook.

Вашингтон решил помочь Киеву. Однако деньги предоставят не на поддержку энергетики, а на развитие военно-морского потенциала Украины.

Помогут всем миром. После инцидента в Керченском проливе Украину решили поддержать Великобритания, Литва и, конечно, США. Американцы оказались самыми щедрыми. Госдеп с одобрения Конгресса выделяет 10 миллионов долларов на увеличение военно-морского потенциала Украины, "в ответ на опасную эскалацию со стороны России и ее необоснованные действия 25 ноября в Керченском проливе", передает "ТВ Центр".

Такую помощь политологи и мировые СМИ называют "двойным арканом" для Украины и "грехопадением" Соединенных штатов и Старого света. Ведь любой кредит, например, от МВФ, нужно отдавать. И даже если помощь называется безвозмездной, за нее все равно придется расплачиваться.

В военном отношении показателен пример с НАТО. В Североатлантическом альянсе давно рассматривают Украину как плацдарм для размещения своих баз и проведения учений, буквально принуждают Киев закупать старую технику. При этом ни намека на вхождение Украины в силовой блок, о котором так мечтает Порошенко. Немецкие журналисты задаются вопросом, почему главное условие международных траншей - борьба с коррупцией на Украине - не выполняется, а деньги в Киев все равно льются рекой?

"Миллиарды из Вашингтона и Брюсселя позволяют президенту Порошенко выиграть время, чтобы ничего не делать или даже саботировать реформы. В ходе президентства Порошенко ни один олигарх, ни один высокопоставленный чиновник не оказался за решеткой за коррупцию и мошенничество. Ничего удивительного, ведь Порошенко – сам олигарх. Несмотря на это, Всемирный банк, Международный валютный фонд и Европейский союз вновь открыли денежный кран и тем самым совершили грехопадение в очередной раз", - отметили в Sueddeutsche.

В Киеве же мировой поддержке только рады. Особенно, в части обвинений в адрес Москвы. Нардеп Виталий Куприй внес в парламент проект обращения к президенту, в котором излагается просьба об объявлении России войны. Документ предполагает прекращение дипломатических отношений и транспортного сообщения. Порошенко пока не ответил, но с учетом разрыва договора о дружбе с Россией такой сценарий кажется весьма вероятным. Тем более, украинский президент ранее в телеэфире уже заявлял, что сегодняшние отношения с восточным соседом - это уже война. На которой все средства хороши. Известный тезис Порошенко давно взял на вооружение.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".