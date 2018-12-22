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Устроивших переполох в Гатвике поймали

11:42
  • суббота
  • 22 декабря 2018

В течении двух дней злоумышленники мешали работе аэропорта

В Лондоне задержали подозреваемых в запуске беспилотников над аэропортом Гатвик. Их действия полностью парализовали работу воздушной гавани, передает "ТВ Центр". 

В течении двух дней над взлетно-посадочной полосой аэропорта маневрировали дроны. Диспетчеры и пилоты опасались, что беспилотники протаранят самолёты. Власти приняли решение временно закрыть аэропорт из-за чего были отменены все рейсы.

Это нарушило планы более 120 тысяч человек. Двое подозреваемых уже доставлены в полицию. Их удалось задержать во время очередной попытки запуска аппаратов. Сейчас в аэропорту сохраняются повышенные меры безопасности.

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