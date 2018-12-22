Устроивших переполох в Гатвике поймали

В течении двух дней злоумышленники мешали работе аэропорта

В Лондоне задержали подозреваемых в запуске беспилотников над аэропортом Гатвик. Их действия полностью парализовали работу воздушной гавани, передает "ТВ Центр".

В течении двух дней над взлетно-посадочной полосой аэропорта маневрировали дроны. Диспетчеры и пилоты опасались, что беспилотники протаранят самолёты. Власти приняли решение временно закрыть аэропорт из-за чего были отменены все рейсы.

Это нарушило планы более 120 тысяч человек. Двое подозреваемых уже доставлены в полицию. Их удалось задержать во время очередной попытки запуска аппаратов. Сейчас в аэропорту сохраняются повышенные меры безопасности.