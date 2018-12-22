Путин поздравил энергетиков с профессиональным праздником

Президент отметил высокий уровень квалификации людей, задействованных в стратегической для страны отрасли

22 декабря российские энергетики отмечают свой профессиональный праздник. Поздравление ветеранам и работникам отрасли направил Владимир Путин. Для надёжного обеспечения потребителей теплом и горячей водой Московская объединённая энергетическая компания подготовила дополнительный комплекс мер. Были сформированы необходимые запасы резервного топлива. В преддверии Дня энергетика МОЭК наградила лучшие компании-потребители.

Единая теплоснабжающая компания столицы ПАО "МОЭК" сегодня впервые награждает лучших партнеров. Это управляющие компании и ТСЖ, которые добросовестно оплачивают услуги энергетиков. Еще один важный критерий - активное использование электронных сервисов. ПАО "МОЭК" старается сделать общение с потребителями максимально комфортным, для этого переводит все услуги в электронный вид, передает "ТВ Центр".

"Вот эта фраза "я уехала в МОЭК и день на работе нет" - это как бы уже неправда. Мы справляемся с потоком. Но даже сейчас мы переходим на следующую стадию, когда к нам приезжать не надо", - рассказал управляющий директор ПАО "МОЭК" Денис Башук.

Клиенты уже оценили новые сервисы, они активно используют возможности личного кабинета на интернет-портале МОЭК-онлайн. В ближайших планах перевести весь документооборот с поставщиком тепла в электронный вид.

"С ПАО "МОЭК" мы сотрудничаем давно. В последнее время приходят новые технологии и мы пользуемся этим документооборотом. Счета, акты, счета-фактуры, в декабре внедрили новую услугу - сдача показаний приборов учета тепловой энергии через интернет. Это очень удобно, экономит время, средства, одни положительные эмоции", - сказал председатель ТСЖ "Митино" Михаил Курьянов.

Победители конкурса на деле показывают, что работать эффективно без задолженностей и в интересах жителей вполне возможно. Именно своевременные платежи за тепло позволяют обеспечить его надежную поставку в дома москвичей.

Юлия Степина, Сергей Титов, ТВ Центр, Москва.